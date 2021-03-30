Токио, , 15:24 — REGNUM Компания Subaru представила универсал Outback 2021 для европейского авторынка. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Универсал для авторынка Европы почти не отличается от североамериканской версии. Модель основана на «тележке» SGP (Subaru Global Platform). Продажи в Европе новинки начнутся в апреле.

Оснащается европейская версия Subaru Outback мотором на 2,5 л мощностью 180 л. с. Отмечается, что новый мотор получил горизонтальную оппозицию на 90 процентов по сравнению с предыдущей моделью и имеет более высокую степень сжатия.

Агрегатируется силовая установка с трансмиссией (CVT), которая имитирует передаточные числа восьмиступенчатого «автомата».

Напомним, универсал повышенной проходимости Subaru Outback пятого поколения был представлен в апреле 2014 году на Международном автосалоне в Нью-Йорке.

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