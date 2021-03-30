Красногорск, 30 марта, 2021, 15:24 — ИА Регнум. Работа по контролю за состоянием газового оборудования будет продолжена в Подмосковье. Об этом 30 марта сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Газовая плита

На совещании с руководителями правоохранительных органов и силовых ведомств региона он напомнил о том, что старое и неисправное газовое оборудование может привести к трагедии с человеческими жертвами. Именно по этой причине следует уделять этому вопросу повышенное внимание.

«В старых домах, где есть газовые плиты, иногда происходят печальные события, страдают люди. Я дал команду, чтобы еще раз очень внимательно посмотрели, провели мероприятия, связанные с обеспечением безопасности», — заявил Воробьев.