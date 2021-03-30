Уфа, , 15:28 — REGNUM В Башкирии готовы к любому развитию ситуации с коронавирусом. Об этом 30 марта сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин на брифинге в республиканском минздраве.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинацию необходимо ускорить — трансляция»

По его словам, сейчас в республике действуют 1,9 тысяч инфекционных коек и это является минимальным числом коек, которое соответствует рекомендациям Министерства здравоохранения РФ.

Забелин отметил, что в регионе фиксируется снижение количества инфицированных коронавирусом и это характерно для всей территории страны. При этом, в мире ситуация с коронавирусом не является стабильной, поэтому говорить о начале третьей волны этой инфекции очень сложно.

«Правительство Республики Башкортостан и министерство здравоохранения Республики Башкортостан готово полностью и своевременно оказать медицинскую помощь при любом развитии сценария. У нас есть необходимый опыт и квалифицированные кадры, которые обладают достаточной компетенцией для оказания медицинской помощи. А также у нас есть необходимая инфраструктура — достаточная коечная емкость, которая находится в резерве и, при необходимости, ее можно будет развернуть в течение 48 часов», — сообщил министр.

Он также призвал жителей соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы, а также поставить прививку от COVID-19.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 30 марта в республике за сутки выявили 108 новых носителей коронавируса.