Волгоград, , 15:36 — REGNUM Установлена причина массового инфекционного заболевания в селе Сидоры Михайловского района Волгоградской области. У шести детей, госпитализированных в областную детскую клиническую инфекционную больницу, подтверждён норовирус.

Все пациенты, дети от трёх до 11 лет, выписаны из инфекционного отделения. Они поступили в больницу с вирусной инфекцией неясной этиологии. По результатам проведённых лабораторных исследований у всех детей зафиксирована норовирусная инфекция.

По данным облздрава, заболевание протекало без осложнений, других жалоб и пациентов из села не выявлено, сообщает издание «В1.ру».

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