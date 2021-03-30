Москва, , 15:17 — REGNUM Растущая популярность безналичных платежей среди населения России, при всех своих очевидных преимуществах, таит в себе и ряд опасностей, связанных с совершенствованием способов хищения средств со счетов банковских клиентов, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

«Парадокс заключается в том, что система безналичных переводов, призванная обезопасить и упростить систему расчетов физических лиц, в то же время породила новые возможности для мошеннических схем.

Изобретательность криминальных умов в сочетании с продвинутыми IT-технологиями, а также современными методами психологического воздействия, к началу 2021 года превратило отдельные факты кражи денег с банковских карт в массовидное явление, способное причинить значительный урон финансовому благополучию многих россиян.

Резкое увеличение онлайн-транзакций населения в период пандемии привело к активизации преступных элементов, использующих принципиально новые возможности присвоения чужих средств.

Уже в 2021 году доля краж, осуществленных с помощью компьютерных и интернет-технологий, достигла 25% от общего количества зарегистрированных преступлений (при том, что в 2020 году эта величина составляла немногим менее 18%, а в 2019 — всего 10,4%).

Постоянно появляются все новые способы воровства средств со счетов физических лиц. Последние новации в этой области связаны с якобы ошибочным зачислением средств и использованием фальшивых сервисов объявлений.

Держателям карт необходимо очень внимательно относиться к любой сомнительной информации, связанной с движением по своим счетам, и предложениям, предполагающим осуществление непонятных транзакций.

В любой ситуации, вызывающей хоть малейшее опасение, следует проконсультироваться в обслуживающей кредитной организации. При поступлении ошибочно перечисленных денег ни в коем случае не следует торопиться, проходя по рекомендуемой ссылке и осуществляя немедленный перевод средств.

Необходимо просто обратиться в свой банк и уже там оформить возврат платежа. Предпочтительнее не пользоваться незнакомыми сайтами объявлений и, тем более, отправлять деньги, без гарантии получения оплаченного товара. Для денежных операций в интернете целесообразно завести отдельную карту c минимумом средств.

Следует помнить, что мошенники не гнушаются ничем и придумывают все новые способы вытягивания средств из простых граждан. Поэтому, какой бы срочной не выглядела предлагаемая транзакция, всегда следует взять паузу и связаться со своим банком для уточнения обоснованности операции.

Преступный мир развернул настоящую кибер-войну против честных граждан нашей страны. Это обстоятельство предъявляет дополнительные требования ко всей финансовой инфраструктуре государства: от широкого оповещения о различных формах мошенничества и необходимости соблюдения элементарных мер безопасности, до организации профильных служб в банковских структурах для осуществления оперативной помощи своим клиентам.

Современные формы мошенничества, базирующиеся на передовых технологиях, требуют активного противодействия властных структур и банковского сообществ, а также максимальной бдительности со стороны простых граждан.

Только объединенными усилиями всех добросовестных участников экономического оборота возможно справиться с нарастающей волной преступлений, связанных с хищениями средств с банковских карт», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, мошенники распространили на сайты объявлений схему с требованием вернуть «ошибочно зачисленные» деньги на банковскую карту.

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