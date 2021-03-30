Тюмень, , 15:16 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 55 случаев заражения коронавирусом. Об этом 30 марта сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 61 случай.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 30 марта коронавирусом заразились 33 542 человека. Выздоровели 31 612 человек, скончался 381 пациент с COVID-19 (на семь человек больше, чем днём ранее).