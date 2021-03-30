Тбилиси, , 15:20 — REGNUM Многие депутаты парламента Грузии от оппозиционных партий, скорее всего, скоро прекратят бойкотировать законодательный орган. Об этом, как передаёт телеканал «Мтавари архи», 30 марта сказал журналистам член парламентской фракции правящей партии «Грузинская мечта» Давид Сергеенко.

Он прокомментировал предстоящую встречу между представителями «Грузинской мечты» и лидерами оппозиционных партий под руководством представителя Европейского совета Кристиана Даниэльсона.

«Мои ожидания (от переговоров, — прим. ИА REGNUM) в целом оптимистичны. Считаю, что большинство представителей оппозиции войдут в парламент и продолжат политическую активность», — сказал Сергеенко.

Он подчеркнул, что перевыборы в стране не могут проходить только из-за того, что результаты выборов не устроили членов каких-либо оппозиционных партий.

Напомним, в Грузии разразился политический кризис после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы». Очередной раунд переговоров между сторонами должен начаться вечером 30 марта.

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