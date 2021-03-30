Томск, , 15:15 — REGNUM Жена мэра Томска Ивана Кляйна Галина Кляйн, обвиняемая в применении насилия по отношению к сотруднику правоохранительных органов, признала свою вину. Об этом сообщает Кировский районный суд Томска.

В суде уточнили, что на одном из последних заседаний прокурор изложил обвинения, предъявленные Галине Кляйн. Она заявила, что признаёт вину.

«Сейчас рассмотрение дела находится на стадии представления доказательств стороной обвинения», — передают 30 марта «Вести-Томск».

Следующее заседание суда по делу Галины Кляйн назначено на 5 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, супруга мэра Томска обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). По версии следствия, в ноябре 2020 года она ударила одного из сотрудников правоохранительных органов, который должен был провести обыск в квартире Кляйна в рамках расследования уголовного дела.

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Напомним, Иван Кляйн подозревается в превышении должностных полномочий и незаконном участии в предпринимательской деятельности. В ноябре 2020 года он был отстранён от должности мэра Томска на время расследования.

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