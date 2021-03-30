Красногорск, , 15:18 — REGNUM Традиционное ежегодное обращение губернатора Московской области Андрея Воробьева к жителям запланировано на конец апреля. Об этом он лично заявил 30 марта на совещании с руководителями правоохранительных органов и силовых ведомств региона.

«Я традиционно сделаю отчет и расскажу о программе наших действий в конце апреля для того, чтобы наметить приоритетные темы, которые волнуют людей, и пути их решения», — приводит слова Воробьёва пресс-служба главы региона.

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