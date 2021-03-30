Москва, , 15:18 — REGNUM Показатели заболеваемости COVID-19 в России говорят о том, что в стране возможна третья волна распространения коронавирусной инфекции. Об этом 30 марта заявила заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова на конференции «Неделя медицинского образования».

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«К сожалению, показатели заболеваемости и течение заболеваний позволяют говорить и о третьей волне коронавирусной инфекции», — приводит ее слова ТАСС.

Также Семенова добавила, что вторая волна коронавирусной инфекции уже захватила начало текущего года.

Отметим, за прошедшие 24 часа в России было выявлено 8277 новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом, в результате чего их общее число достигло 4 536 820.