Петрозаводск, , 16:18 — REGNUM Многочисленные большие лужи на дорогах в столице Карелии, а также подтопление тротуаров, дорожек у жилых домов, будут помогать ликвидировать коммунальщикам сотрудники МЧС. Об этом 30 марта сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

По его словам, спецавтомобили Госкомитета по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения и спецавтомобили МЧС по республике приступили к откачиванию воды с городских магистралей и проездов Петрозаводска. Кроме того, Госкомитет по жилищному, строительному и дорожному надзору направил управляющим организациям многоквартирных домов и ТСЖ предписания о своевременном проведении работ по отводу талой воды на дворовых и придомовых территориях.

«Жилинспекторы начали проверки адресов, откуда поступили жалобы от жителей Петрозаводска», — отметил губернатор.

Кроме того, администрация Петрозаводска составила график работ по очистке дождеприемников от снега и засоров, при необходимости — по разморозке труб системы ливневой канализации.