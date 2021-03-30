Белгород, , 15:26 — REGNUM 80 млн рублей в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выделено Белгородской области в 2021 году. Средства направят на второй этап регионального проекта «Развитие цифровой инфраструктуры дорожной сети Белгородской агломерации, интеллектуальных транспортных систем и их элементов», сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 марта в пресс-службе правительства региона.

Более 55 млн рублей направят на программно-аппаратные комплексы для управления дорожным движением и контроля за ним: дорожные контроллеры светофорных объектов, детекторы трафика, комплексы фото‑ и видеофиксации. Оборудование позволит учитывать загруженность на перекрёстках и автоматически перераспределять фазы светофоров, тем самым перераспределяя трафик.

В 2021 году общий объём финансирования мероприятий по развитию и внедрению интеллектуальных транспортных систем по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в России составит 3,9 млрд рублей.