Москва, , 15:10 — REGNUM Полноценность гражданства России — одна из главных озабоченностей жителей Донбасса. Об этом 30 марта заявил политолог, историк, телеведущий Дмитрий Куликов на круглом столе, организованном движением Захара Прилепина «За правду», на тему «Организация голосования граждан Российской Федерации, проживающих на территории ЛДНР» в пресс-центре ИА REGNUM.

«Главное, что людей волнует, как я это понимаю, — полноценность этого самого гражданства», — заявил Куликов.

«Дело не в семиотическом, знаковом, символическом признаке. Дело очень простое, но при этом в невероятно глубокой вещи — гражданство должно быть полноправным. То есть нести полный комплекс прав и обязанностей. Важнейшее право — политическое право избирать и быть избранным», — указал он.