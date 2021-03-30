Нур-Султан, , 15:09 — REGNUM В апреле 2021 года в регионы Казахстана поступит 2,5 млн доз вакцин против коронавируса различных производителей. Об этом 30 марта заявил министр здравоохранения республики Алексей Цой на брифинге.

По его словам, в настоящее время в регионы поставляется 150 тыс. доз вакцин. Увеличение объемов поставки в апреле обеспечит доступность вакцины для всех желающих, отметил министр.

Он добавил, что по состоянию на 29 марта первый компонент вакцины получили уже 131 170 человек, второй компонент — 32 482 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, вакцинация среди медицинских работников в Казахстане началась 1 февраля. В марте прививку начали ставить учителям и работникам правоохранительных органов.

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