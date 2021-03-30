Санкт-Петербург, , 15:18 — REGNUM Количество пациентов с COVID-19, находящихся на амбулаторном лечении в Петербурге, постепенно снижается. При этом продолжается выдача таким пациентам бесплатных лекарств, сообщили 30 марта в городском комитете по здравоохранению.

Набор лекарств для пациентов с COVID-19 (назначаются врачом в индивидуальном порядке по показаниям) Елена Молчанова © ИА REGNUM

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На прошедшей неделе, по сравнению с предыдущей, число амбулаторных больных ковидом в Петербурге снизилось на 1085 человек, или на 7,06%. Количество пациентов, завершивших амбулаторное лечение и получивших бесплатные лекарства, за последнюю неделю возросло на 7083 человека (на 5,5%) и составило 136 598 человек.

Из общего количества пациентов, находящихся на амбулаторном лечении, бесплатные лекарственные препараты получают 95,6% — все кто действительно нуждается в фармакологическом лечении. Кроме того, амбулаторным пациентам выдают на время болезни портативные пульсоксиметры. На сегодняшний день ими обеспечены 6464 пациента.

Напомним, за 29 марта в Петербурге зафиксировано 719 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выписан 1061 человек, умерли 36 человек.

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