Москва, , 15:07 — REGNUM В районе Москвы Фили-Давыдково демонтированы незаконные объекты, сообщили 30 марта в пресс-службе государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы.

В постройках работали склад и шиномонтаж, они осуществляли деятельность незаконно, рассказали в пресс-службе. Объекты располагались по адресу: улица Минская, владение 5. Отмечается, что нарушения выявили при помощи квадрокоптера.

В госинспекции пояснили, что к строению, располагавшемуся по данному адресу, без необходимых разрешений возвели пристройку с шиномонтажом, а рядом возвели капитальное строение складского назначения площадью 140 кв. метров.

В настоящее время оба объекта ликвидированы.