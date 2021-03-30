Саратов, , 15:23 — REGNUM В Саратове во время расследования уголовных дел, возбужденных в отношении задержанных в октябре 2020 года двоих местных жителей, установили их причастность к совершению 11 эпизодов незаконной деятельности, в числе которых кражи, грабежи и разбойное нападение. Уголовные дела были возбуждены по ч. 3 и ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража») и ч. 1 и ч. 2 ст. 209 УК РФ («Бандитизм»), сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области.

Фигуранты дел подозреваются в вооружённом нападении на сотрудников одной из страховых компаний, совершённом в январе 2018 года. Тогда в вечернее время злоумышленники проникли в помещение организации и, применив травматическое оружие, похитили денежные средства в сумме 2,65 млн рублей.

По результатам проведенных следственных действий уголовные дела по каждому эпизоду объединили в одно производство. Подозреваемые заключены под стражу. Расследование продолжается.

ИА REGNUM напоминает, в Туве семь местных жителей предстанут перед судом по обвинению в разбойном нападении и вымогательстве группой лиц. Организаторами ОПГ стали двое обвиняемых в ноябре 2019 года.

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