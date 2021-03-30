Москва, , 15:07 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал подумать, как подробно рассказать СМИ о домашних животных российского лидера Владимира Путина.

«После того, как мы начнем более активно возвращаться к доэпидемиологическому образу жизни, мы обязательно подумаем о том, как подробно рассказать о (домашних питомцах) президента», — сказал представитель Кремля.

Таким образом он ответил на вопрос, с чем связана «медийность» животных президента и почему сейчас о них меньше рассказываю.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков сообщил, что домашние питомцы всё ещё присутствуют в жизни президента РФ Владимира Путина.

«Они сейчас гораздо менее публичные, поэтому мне бы не хотелось про них рассказывать. <…> Но, конечно, домашние животные остаются в жизни президента», — сказал Песков.