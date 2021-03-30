Киев, , 15:13 — REGNUM Верховная рада Украины приняла законопроект, усиливающий ответственность за уклонение от военного призыва. Об этом сообщил 30 марта парламентский телеканал «Рада».

Решение поддержали 256 голосов. Инициатором законопроекта выступил президент Украины Владимир Зеленский.

Согласно документу, мужчин запрещено официально брать на работу без военного билета. Штрафы за уклонение от призыва увеличиваются в 6−7 раз — до 30−50 тыс. гривен за первое нарушение и до 105 тыс. гривен за повторное, что составляет примерно $1070−1800 и $3750 соответственно.

Законопроект существенно облегчает призыв резервистов — их могут призвать в течение суток на срок не более полугода. Полиция получает право задерживать и доставлять юношей прямиком в военкоматы.

Ранее законопроект прокомментировал директор Института анализа и менеджмента политики, политолог Руслан Бортник. В эфире телеканала NewsOne он заявил, что на Украине фактически действует «рабовладельческий строй» в отношении мужчин, поскольку без разрешения военкомата мужчина даже не может изменить место жительства.

Напомним, ранее главком ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Зеленский может отдать приказ о начале наступления в Донбассе. Он отметил, что подобный приказ может обернуться большими потерями как среди ВСУ, так и среди мирных жителей региона.

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