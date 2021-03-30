Москва, , 15:04 — REGNUM Избирательные права жителей Донбасса, имеющих российские паспорта, должны быть обязательно реализованы Россией. Об этом 30 марта заявил лидер движения «За правду», сопредседатель партии СРЗП Захар Прилепин на круглом столе, организованном движением Захара Прилепина «За правду», на тему «Организация голосования граждан Российской Федерации, проживающих на территории ЛДНР» в пресс-центре ИА REGNUM.

«Безусловно, будет попытка критически рассмотреть и увидеть в этом элементы популизма, что это невозможно, это касается около 1 млн человек, меньше миллиона. Но если государство решает какие-то вещи произвести, оно находит для этого возможность. Крым, например, — ставит себе цель государство и пройдёт через все опасности. Здесь мы даже не говорим о признании Донбасса. Здесь мы даже говорим о вещи совершенно неизбежной: если люди имеют российские паспорта, они должны иметь возможность проголосовать», — заявил Прилепин.По его словам, реализация избирательного права гражданам России в Донбассе станет «колоссальным символическим актом».«Самое малое, что мы можем сделать — дать им возможность хотя бы проголосовать. Мир и небо над головой не можем подарить в полной мере, условия социальные тоже пока не обеспечили, много чего не обеспечили. Но проголосовать-то дайте! С точки зрения символики это наиважнейший показатель вообще состояния России», — подчеркнул он.

Как отметил сопредседатель движения, руководитель ИРЦП, член Президиума Центрального Совета СРЗП Александр Казаков, почти полмиллиона граждан в Донбассе имеют российские паспорта — в рамках российского законодательства это практически одномандатный округ. При этом учитывая динамику последнего месяца, есть основания ожидать, что к сентябрю-месяцу численность обладателей паспорта России в Донбассе достигнет 1 млн человек.