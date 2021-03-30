Самара, , 15:07 — REGNUM Количество онлайн-преступлений выросло в Самарской области. Об этом 30 марта сообщает ГТРК Самара.

Сообщается, что начальник ГУ МВД РФ по Самарской области генерал-лейтенант полиции Александр Винников на пленарном заседании представил депутатам Самарской губернской думы доклад о результатах деятельности сотрудников правоохранительных органов в регионе.

«Вместе с переходом большинства граждан на «удаленку» весной-летом 2020 года, выросло и количество онлайн-преступлений. В большинстве своем — это различные виды мошенничества», — передают журналисты слова Винникова.

От также отметил, что в прошлом году по области было зафиксировано порядка 11 тысяч преступлений с использованием высоких технологий, при это в 2,3 раза увеличилась раскрываемость таких преступлений.

Отмечается, что в отчетный период было зафиксировано 6,7 тысяч фактов мошенничества, при этом порядка 30% мошенничеств было совершено с использованием сотовой связи.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре более 10 человек подозреваются в совершении страховых мошенничеств.