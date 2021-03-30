Самара, 30 марта 2021, 15:07 — REGNUM Количество онлайн-преступлений выросло в Самарской области. Об этом 30 марта сообщает ГТРК Самара.
Сообщается, что начальник ГУ МВД РФ по Самарской области генерал-лейтенант полиции Александр Винников на пленарном заседании представил депутатам Самарской губернской думы доклад о результатах деятельности сотрудников правоохранительных органов в регионе.
От также отметил, что в прошлом году по области было зафиксировано порядка 11 тысяч преступлений с использованием высоких технологий, при это в 2,3 раза увеличилась раскрываемость таких преступлений.
Отмечается, что в отчетный период было зафиксировано 6,7 тысяч фактов мошенничества, при этом порядка 30% мошенничеств было совершено с использованием сотовой связи.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре более 10 человек подозреваются в совершении страховых мошенничеств.