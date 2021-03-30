Москва, , 15:03 — REGNUM Никулинский районный суд Москвы рассмотрит дело о мошенничестве с партией медицинских масок на сумму в 6 млн рублей. Информация об этом 30 марта размещена на сайте столичной прокуратуры.

По версии следствия, в мае 2020 года группа лиц решила при помощи обмана похитить денежные средства одного из столичных предпринимателей. Для этого они представились поставщиками медицинских масок. Чтобы убедить предпринимателя в своей благонадежности злоумышленники продали ему партию этих медицинских изделий за 1,2 млн рублей, что на тот момент было ниже рыночных цен.

Пострадавший был заинтересован в приобретении еще большего числа масок для своих сотрудников и согласился на новую сделку стоимостью в 6 млн рублей. Встретившись на складе, злоумышленники получили от предпринимателя денежные средства и, понимая, что партия масок на территории объекта им не принадлежит, скрылись.

Однако в последствии один из участников группы был задержан и ему предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере»). На данный момент уголовное дело направлено в Никулинский районный суд столицы.

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