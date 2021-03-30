Минеральные Воды, Ставропольский край, , 15:02 — REGNUM В Ставропольском крае организована проверка по факту массового отравления жителей села Марьины Колодцы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье УК РФ «Сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», сообщили в ведомстве.

Напомним, 30 марта поступила информация о том, что в одном из сел Минераловодского городского округа обратились за помощью к медикам 39 жителей, в том числе 24 ребенка. Из них восемь человек госпитализированы.

У всех пострадавших наблюдается острый гастроэнтерит. В населенный пункт по поручению главы субъекта Владимирв Владимирова направлена специальная комиссия из числа сотрудников минздрава и управления Роспотребнадзора.

По поручению руководителя следственного управления СКР по Ставропольскому краю Игоря Иванова на место также направлена бригада следователей-криминалистов. Организовала свою проверку и прокуратура республики.

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