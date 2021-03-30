Севастополь, , 15:01 — REGNUM Письма за подписью заместителя губернатора Севастополя Александра Кулагина с просьбой направить деньги «на лечение больных коронавирусной инфекцией» направляют неизвестные в адрес предпринимателей. Об этом сообщили 30 марта в пресс-службе правительства Севастополя.

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В частности, известно, что в адрес руководителей коммерческих предприятий и организаций поступило ряд звонков, а также писем от имени правительства Севастополя и вице-губернатора Александра Кулагина с просьбой выделить от 500 тыс. до 2 млн рублей на организацию коечного фонда в Севастополе для лечения пациентов с коронавирусом.

«Сообщаем, что данная информация является недостоверной, порочащей деловую репутацию органа власти. Правительство Севастополя подготовило соответствующее заявление в правоохранительные органы для привлечения мошенников к ответственности», — сообщили в пресс-службе правительства.

В пресс-службе уточнили, что в Севастополе создано 657 ковидных коек, на данный момент свободно 250 коек.