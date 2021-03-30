Москва, , 15:01 — REGNUM В России все подвержено инфляции, цены в магазинах, тарифы ЖКХ и т.д. Естественно, растут и взятки, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«Плюс за взятки сейчас активно сажают — министров, губернаторов. Есть еще премия за риск. По мировым меркам коррупция в России средняя. Налицо прогресс.

В 90-е в эпоху приватизации от подписи чиновника часто зависело создание финансово-промышленных групп. Сам президент России Борис Ельцин расплатился с олигархами за поддержку на выборах лучшими экспортными компаниями. Схему залоговых аукционов помнят все.

При этом то, что в России называют коррупцией, в США и Западной Европе обычно считается лоббизмом. Иногда в оппозиционной прессе можно прочитать, что коррупция в России составляет 30% от ВВП.

Однако это фейк, подмена понятий. 25−30% — это теневой сектор, а это, мягко сказать, совсем другое, аналогичная доля теневого сектора, например, в Италии.

Вообще, тема коррупции в России сильно раздута несистемной оппозицией. Под фактами коррупции оппозиционеры продвигают в интернете и соцсетях топорный и дешевый фейк», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, количество коррупционных преступлений в России в январе-феврале 2021 года выросло до 7,1 тыс. (на 11,8%).

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