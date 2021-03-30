Белград, , 15:01 — REGNUM Борьба сербского государственного руководства против мафии продолжится, так как «любая мафия желает взять под контроль государство, а в сербском государстве нет места для мафии». Об этом заявил министр внутренних дел Сербии Александр Вулин 30 марта.

Вулин прокомментировал сербским СМИ обнаружение лаборатории по производству наркотиков в населенном пункте Гаково вблизи города Сомбор на севере страны. По его словам, преступники планировали произвести в ней более 100 кг марихуаны, и поэтому «намного важнее конфисковать лаборатории, чем сами наркотики».

«Мы продолжим расследование и выявим, кто создал эту лабораторию и кто должен был купить наркотики», — сообщил Вулин в эфире телеканала Pink.

Министр также отметил, что сербской полиции известно, какая криминальная группа пытается продолжить «бизнес» преступной группы Велько Беливука, которая ранее была уничтожена полицией, и что службы охраны правопорядка не позволят сформироваться новому преступному клану.

Ранее министерство внутренних дел Сербии начало масштабную борьбу против организованной преступности в стране. Был задержан один из самых одиозных главарей криминального подполья в Сербии Велько Беливук, известный по кличке Велья Неволя.