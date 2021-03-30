Москва, , 15:04 — REGNUM Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении новым руководителем Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Александра Трембицкого. Об этом 30 марта сообщает пресс-служба российского правительства.

«Новым руководителем Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) стал Александр Трембицкий. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.

Также указывается, что Трембицкий сменит на данном посту Алексея Алёшина.

Отметим, до этого назначения Александр Трембицкий на протяжении более восьми лет находился на посту заместителя главы Ростехнадзора. До этого он был руководителем Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, и находился на посту главы Департамента по чрезвычайным ситуациям и государственному экологическому контролю администрации Краснодарского края.