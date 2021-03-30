Вашингтон, 30 марта, 2021, 15:03 — ИА Регнум. Американский аукционный дом Mecum выставил на торги первый в мире лимузин-самолет Learmousine. Изображение автомобиля размещено на сайте Autoevolution.

Autoevolution Лимузин-самолет Learmousine

Восемнадцатиместный лимузин создан на базе бизнесджета, поэтому попасть в салон автомобиля можно только по трапу. При этом он имеет разрешение на передвижение по обычным дорогам. Создано необычное авто за два года.

Машина имеет большие колёса и оснащена 400-сильным мотором GM рабочим объёмом 8,1 литра. Максимальная скорость транспорта равна 160 км/ч. Вес лимузина составляет 18 т.

Торги Learmousine запланированы на май нынешнего.

Ранее на аукционе Houston в США была выставлена редкая модель Dodge Charger 1968 года выпуска с автографами гонщиков Дона Гарлитса и Ширли Малдауни. В общей сложности автопроизводитель выпустил 264 таких модели. Выставленное на продажу авто — единственное, которое имеет автоматическую трансмиссию.

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