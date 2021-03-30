Сеул, , 15:10 — REGNUM В 2020 году жители Южной Кореи потратили с помощью дебетовых и кредитных карт 877,3 трлн вон (~$773,4 млрд), что на 0,3% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Службы финансового надзора.

Согласно опубликованным данным, объём средств, потраченный с помощью дебетовых карт, вырос на 0,6%, до 705,3 трлн вон (~$621,8 млрд), а чековых, напротив, сократился на 1%, до 172 трлн вон (~$151,6 млрд).

По состоянию на конец 2020 года задолженность по кредитным картам составила 41,9 трлн вон (~$36,9 млрд), что на 4,7% больше, чем в 2019 году. В общей сложности с помощью кредитных карт жители Южной Кореи потратили 107,1 трлн вон (~$94,4 млрд), что на 1,8% больше, чем год назад.

Эксперты отмечают, что темпы роста объёмов средств, потраченных с помощью кредитных карт замедлился в связи с выделением дополнительных бюджетов правительством страны на оказание финансовой помощи гражданам.

Между тем, в прошлом году в стране было выпущено 113,73 млн кредиток, что на 2,5% больше, чем в 2019 году. Число выпущенных чековых карт сократилось на 0,8%, до 117 млн.