Елена Ковачич, 30 марта 2021, 15:40 — REGNUM «Ситуация в области сотрудничества РАН и НАНБ (Национальная академия наук Белоруссии) катастрофическая», — прозвучало на совместном заседании двух академий — РАН и НАНБ в Москве (30 марта 2021 г.). Если раньше было 12 совместных научных программ, то спустя несколько лет их стало 9, а к 30-му году — будет вообще одна!

Россия и Белоруссия
Россия и Белоруссия
Иван Шилов © ИА REGNUM

Что делать? На сакраментальный вопрос ученые дают определенный ответ — финансирование в рамках Союзного государства совместных поисковых исследований, развитие сотрудничества в области фундаментальных исследований.

Не дежурные встречи двух академий наук, а создание базы для реального совместного сотрудничества — так видит взаимодействие ученых РАН и НАНБ белорусская сторона.

«Важно выйти на формат Союзного государства для формирования общей программы фундаментальных исследований с единым финансированием этих программ», — заявил на заседании первый заместитель председателя президиума НАНБ Сергей Чижик.

Академик НАНБ Сергей Антонович Чижик
Академик НАНБ Сергей Антонович Чижик

Проектов не должно быть много, но их денежная поддержка должна быть гарантированной и достаточной для реализации масштабных задач в области космоса, нанотехнологий, микроэлектроники, транспорта, фармакологии, вирусологии, атомной энергетики и других передовых направлений науки.

Глава РАН, говоря об источниках финансирования, усомнился в возможности традиционной поддержки в рамках РФФИ, так как эта структура «заканчивает свое существование, поэтому не очень ясно, как будет идти финансирование поисковых и совместных исследований в России».

Впрочем, по словам Александра Сергеева, существуют так называемые ГНТП (Государственные научно-исследовательские программы).

«ГНТП стоит рассмотреть, — считает академик Сергеев, — Они делаются так, что справа должен быть рынок. Заказчик реального сектора говорит — «я вижу рынок, он такой, и чтобы его освоить, мне нужна наука, мне нужно хеджирование рынков». Так появляется ГНТП. Их уже сотни. Они прошли все круги, не будем говорить чего, но пять из них, в том числе по зондированию Земли, внесены в Правительство. Давайте попробуем здесь, может, это бы быстрей пошло».

«Надо выходить на Союзное государство», — заключил глава РАН.

Владимир Путин с Президентом Белоруссии Александром Лукашенко на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства
Владимир Путин с Президентом Белоруссии Александром Лукашенко на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства
Kremlin.ru

Сотрудничество в рамках ГНТП могло бы идти в наиболее интересных с точки зрения развития экономик стран сферах: например, это могут быть супернакопители электрической энергии, они интересны не только транспорту, но и производственным объектам, или, скажем, исследования в области космоса, нанотехнологий, микроэлектроники.

Сейчас важно создать дорожную карту. И эта работа идет, хотя и не слишком активно. Надо ее интенсифицировать, считают ученые Белоруссии, подчеркивая, что весьма трудно взаимодействовать с российскими министерствами. Поскольку деньги в этих проектах небольшие, то министерствам они попросту мало интересны.

«Имеет место сворачивание деятельности, тогда я не понимаю, что мы обсуждаем? — задал вопрос глава РАН. — Мы говорим о развитии совместной деятельности, но кто-то эту деятельность доводит практически до нуля. Не понимаю…»

«Бюджет настолько мизерен, — был ответ докладчика со стороны НАНБ, — что министерства не хотят заниматься из-за этого согласованием, им это неинтересно. 2 млрд на несколько лет! Именно поэтому нет желания заниматься согласованиями и т.п. в рамках министерств и ведомств. Мы бы были рады получить от государства и РАН дополнительные полномочия. Если бы 3—4 программы мы сумели запустить в 2024 году, то ситуацию можно было бы исправить», — считают в НАНБ.

Где сотрудничество идет наиболее активно, так это в области создания вакцин от COVID-19, рассказал зампредседателя президиума НАНБ Александр Кильчевский. Предполагается создать свою, белорусскую вакцину. Она будет цельновирионной и инактивированной, по подобию одной из трех российских вакцин — КовиВак.

Еще одна область активного взаимодействия — антропологические и геологические исследования в Сибири. Там когда-то взорвался метеорит, в результате чего образовалось много технических алмазов. Делать ювелирные изделия из них нельзя, но они прекрасно работают в промышленности и технике. Это направление вызывает большой интерес у белорусской стороны.

«До встречи в Денисовой пещере», — пригласил коллег к совместной работе вице-президент РАН, академик Валентин Пармон.

Академик РАН Пармон Валентин Николаевич
Академик РАН Пармон Валентин Николаевич
Sbras.ru

Он отметил также, что в Сибирском отделении РАН разрабатываются «системы мониторинга малых АЭС. Масспектрометры, которые разработаны в СО РАН, позволяют считать изотопы, таким образом, отслеживать уровень радиационного загрязнения».

Кроме того, интересными для Белоруссии могут быть российские разработки в области абразивных материалов. Это, в частности, актуально для очистки автомобильных двигателей.

Словом, путей для совместного обоюдовыгодного сотрудничества вполне достаточно, чтобы вывести его из состояния анабиоза.