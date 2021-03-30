Тбилиси, , 15:06 — REGNUM Министерство экономики Грузии расширяет программу приватизации государственных предприятий «100 инвестиционных предложений для бизнеса». Об этом 30 марта сообщает пресс-служба минэкономики.

«К выставленным на продажу объектам добавляются производства различных типов, находящихся во владении государства, места для стоянки на автомагистралях, туристические, промышленные, сельскохозяйственные и логистические объекты», — говорится в объявлении министерства.

Сообщается, что за выставленные дополнительно объекты планируется пополнить государственный бюджет на 60 млн лари (около $17,8 млн). Всего в рамках программы на продажу выставлено более 150 объектов общей стоимостью 350 млн лари (около $103,6 млн).

Стоит отметить, что правительство Грузии в 2020 году договорилось с различными международными организациями на получение кредитов общим объёмом около €5,5 млрд.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии в 2020 году перевыполнили план по продаже госимущества