Москва, 30 марта 2021, 14:58 — REGNUM На Воронежском авиационном заводе планируют выпускать до 12 новейших военно-транспортных самолётов Ил-112В в год. Об этом сообщил 30 марта сообщил первый заместитель генерального директора Объединённой авиастроительной корпорации (входит в госкорпорацию «Ростех»), управляющий директор ПАО «Ил» Сергей Ярковой.
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Он добавил, что все системы самолёта после первого полёта были доработаны, проведена работа по снижению веса воздушного судна.
Гендиректор ОАК отметил, что это удовлетворит потребности Минобороны РФ в военно-транспортных самолётах данного типа и обеспечит устойчивую загрузку предприятия.
Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта в рамках программы лётных испытаний на аэродроме воронежского авиастроительного предприятия ПАО «ВАСО» состоялся второй полёт легкого военно-транспортного самолета Ил-112В, построенного в рамках контракта с Минобороны России. В ходе полёта, который продлился 30 минут, проверялись режимы работы силовой установки, устойчивость и управляемость самолёта, работа его основных систем. По словам командира экипажа, полётное задание выполнено, всё прошло в штатном режиме.