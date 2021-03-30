Вашингтон, , 15:20 — REGNUM Американская модель Кайли Дженнер опубликовала видео с тренировками, где она бежит вверх по склону и занимается в тренажёрном зале. Подписчиков Дженнер в Instagram позабавил этот ролик.

https://www.instagram.com/p/CNAydRfnx5Q/

Предметом обсуждения и шуток стал бег модели. Многие пользователи считают, что такой фигуры она смогла добиться с помощью пластической хирургии, а не тренировок.

«Почему ты так бегаешь?» — спрашивает borgesjuanjr.

«Можно сказать, что она никогда в жизни не бегала», — отвечает chrome.isaac.

«Девочка, мы знаем, что это тело сделано доктором Майами, ты не обманешь нас», — прокомментировала josefamorenod.

«Как будто тренировки помогли ей сделать такое тело. Так появляются нереальные стандарты», — пишет margareta.240.

Ранее подписчики обвинили Кайли Дженнер в жадности. Произошло это из-за объявленного моделью благотворительного сбора денег на лечение визажиста Сэмюэля Рауда.

Читайте ранее в этом сюжете: Кайли Дженнер ответила на обвинения в жадности