Киев, 30 марта, 2021, 14:56 — ИА Регнум. Методы, которые избрала украинская власть для борьбы с оппозицией и Виктором Медведчуком, не только являются противозаконными, а и разжигают межнациональную рознь. При этом ни сам политик, ни его соратники, защищаясь, никогда не позволяли себе выходить за рамки правового поля, заявил в эфире телеканала «Первый независимый» 30 марта народный депутат Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин, комментируя последние события в стране.

Бёклин Арнольд. Война. 1897

Парламентарий считает, что действующая украинская власть поставила себе за цель любыми способами выдавить Медведчука из активной политической жизни, выгнать за пределы страны или заставить его сбежать.

«Для этого правоохранительные органы получили команду возобновить все уголовные дела, к которым хоть как-то возможно привязать Медведчука и его ближайших соратников. Для этого правоохранительные органы поднимают все материалы, начиная с 2000-х годов, в которых упоминаются фамилии людей, хоть раз пересекавшихся с ним. Поднимаются дела, несмотря на то, что истекли сроки давности привлечения к ответственности. Пытаются за уши притянуть к ним Медведчука и его близкое окружение», — подчеркнул Кузьмин.

Он отметил, что в создавшейся ситуации и Медведчук, и его соратники «ведут себя корректно», не выходя за рамки правового поля, и «никто не позволил себе взять вилы», потому что «любое маленькое беззаконие влечёт за собой большое, и в итоге разваливает страну».

«Почему же власть действует прямо наоборот? Они сами это делают, или власть является инструментом в чьих-то руках? В чьих? Медведчук говорит, что в руках «западных кукловодов». То есть он говорит о внешнем управлении страной. О том, что Украина колонизирована и является колонией — именно за эти высказывания «западные кураторы» руками Зеленского пытаются убрать Медведчука и ОПЗЖ с украинской политической арены. Отсюда и обострение в Донбассе», — считает депутат.

«Вы чувствуете, как в воздухе пахнет этой войной: нам каждый день говорят, что будет война, что русские нападут, что белорусы скоро нападут, что тут «рука Кремля», «пятая колонна». Зачем это всё? Украинская власть в прошлом году закупила в США военной техники и вооружений на 500 млн долларов. К войне готовимся? Мы нападём сами, или мы спровоцируем русских? Это и есть та самая внутренняя политика, по сути, террористического государства, в которое превращается Украина», — сказал народный депутат Рады.

В заключение он особо подчеркнул, что репрессии против оппозиции и постоянное накачивание населения «милитаристскими нарративами» — и есть «разжигание межнациональной розни, разжигание ненависти», которое осуществляется руками действующей украинской власти.

ИА REGNUM напоминает, что ранее народный депутат Украины, председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Зеленский и его окружение ведут Украину к национальной катастрофе кратчайшим путем. Парламентарий подчеркнул, что гражданам Украины и международным партнерам стоит задуматься над тем, что «во главе страны стоит непрофессиональная команда с диктаторскими амбициями, ставящая своей целью узурпацию власти и уничтожение прав и свобод граждан».

Сегодня же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле надеются, что у властей Украины нет планов атаковать ДНР и ЛНР, напомнив, что за последние шесть месяцев в Кремле неоднократно слышали, что «Киев уже считает мертвыми Минские договоренности», и что они невыполнимы, а для реализации требуются новые документы.