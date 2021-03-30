Веллингтон, , 14:55 — REGNUM Новая Зеландия и ЮНИСЕФ подписали соглашение о партнерстве на сумму 52 млрд индонезийских рупий ($3,5 млн) для поддержки программы вакцинации против COVID-19 в Индонезии, сообщает Antara.

Новая Зеландия взяла на себя дополнительные обязательства перед ЮНИСЕФ для поддержки Индонезии в планировании, внедрении и запуска вакцины от COVID-19.

Индонезия начала кампанию вакцинации против COVID-19 в январе 2021 года и планирует привить 181 миллион индонезийских граждан к марту 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия и Япония планируют провести совместные военные учения в Южно-Китайском море.

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