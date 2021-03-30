Екатеринбург, , 14:54 — REGNUM Врачи зарегистрировали ещё 136 жителей Свердловской области, заразившихся вирусом SARS-CoV-2. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Для сравнения, 29 марта в области было обнаружено 143 носителя коронавируса. Всего в регионе выявлено 82 387 случаев заражения коронавирусом.

Диагноз подтвердили за минувшие сутки жителям Екатеринбурга (55 человек), Арамильского, Асбестовского, Ачитского городских округов, Берёзовского, Верхней Пышмы, Верхней Туры, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова, Красноуральска, Красноуфимского района, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Первоуральска, Полевского, Ревды, ЗАТО Свободный, Сухого Лога, Тавдинского, Талицкого и Туринского городских округов.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе ранее отменили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет.

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