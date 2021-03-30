История вопроса

Общее образование является первым уровнем образования. В данную систему принято включать дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее и дополнительное образование детей. В ряде стран, включая Россию, принято три уровня образования считать средним образованием, которое завершает школьное обучение детей. Слово "образование" в данном контексте представляет собой процесс получения и усвоения знаний.