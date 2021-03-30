Москва, 30 марта 2021, 14:54 — REGNUM Виктор Басюк освобожден от должности заместителя министра просвещения РФ. Соответствующее распоряжение правительства РФ размещено на официальном портале правовых актов.

Виктор Басюк
Виктор Басюк
Edu.gov.ru

Документ датирован 27 марта 2021 года и подписан председателем правительства Михаилом Мишустиным.

Как сообщало ИА REGNUM, в Минпросвещения России планируют прекратить практику школьных контрольных работ.

Читайте ранее в этом сюжете: Минпросвещения РФ намерено уйти от системы школьных контрольных работ