Москва, 30 марта 2021, 14:54 — REGNUM Виктор Басюк освобожден от должности заместителя министра просвещения РФ. Соответствующее распоряжение правительства РФ размещено на официальном портале правовых актов.
Документ датирован 27 марта 2021 года и подписан председателем правительства Михаилом Мишустиным.
Как сообщало ИА REGNUM, в Минпросвещения России планируют прекратить практику школьных контрольных работ.
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