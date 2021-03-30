Бишкек, , 14:53 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал распоряжение о назначении Эрлиса Тердикбаева начальником генерального штаба Вооруженных сил республики. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства сегодня, 30 марта.

Также президент распорядился о назначении трех заместителей министра обороны — Нурлана Кирешеева, Акылбека Ибраева и Алмазбека Карасартова.

Справка ИА REGNUM:

Тердикбаев Эрлис Джекшенович родился 27 мая 1969 года в селе Ысык-Ата Чуйской области Киргизской ССР. В 1990 году окончил Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище и Общевойсковую академию вооруженных сил России.