Бишкек, 30 марта 2021, 14:53 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал распоряжение о назначении Эрлиса Тердикбаева начальником генерального штаба Вооруженных сил республики. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства сегодня, 30 марта.
Также президент распорядился о назначении трех заместителей министра обороны — Нурлана Кирешеева, Акылбека Ибраева и Алмазбека Карасартова.
Справка ИА REGNUM:
Тердикбаев Эрлис Джекшенович родился 27 мая 1969 года в селе Ысык-Ата Чуйской области Киргизской ССР. В 1990 году окончил Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище и Общевойсковую академию вооруженных сил России.
- С 1990 по 1992 годы служил в мотострелковом полку МСД Закавказского военного округа. А в 1992 году был откомандирован в распоряжение министерства обороны Киргизии.
- С 1992 по 2017 годы служил в нескольких войсковых частях вооруженных сил Киргизии.
- В 2017 году был назначен командующим сухопутными войсками Киргизии.
- С 20 апреля 2018 года по 3 февраля 2021 года занимал пост председателя госкомитета по делам обороны (бывшее министерство обороны) Киргизии.