Санкт-Петербург, 30 марта, 2021, 15:06 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге пожарные локализовали возгорание склада на территории машиностроительного завода «Арсенал». Огонь охватил 400 кв. метров площади здания. Об этом 30 марта сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Пожар на складе завода «Арсенал»

Сообщение о возгорании на улице Комсомола, д. 1, в Калининском районе поступило на пульт дежурного в 13:23 мск. Огонь возник в одноэтажном здании на территории завода «Арсенал». В помещении склада размером 15×100 м происходило горение обстановки на площади 400 кв. метров. В 13:43 ранг пожара был повышен до № 1-БИС, а в 14:07 — до № 2.

К ликвидации пожара было привлечено от МЧС десять единиц техники и 48 человек личного состава. Их усилиями в 14:30 мск пожар был локализован, ранг пожара понижен до № 1-Бис. В 14:40 было ликвидировано открытое горение на складе. Сведения о пострадавших не поступали.