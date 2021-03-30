Москва, , 14:50 — REGNUM Гражданская война на Украине должна увенчаться определённым итогом, и таким итогом должно по меньшей мере стать получение полноценного российского гражданства теми жителями Донбасса, которые получили паспорт России. Об этом 30 марта заявил лидер движения «За правду», сопредседатель партии СРЗП Захар Прилепин на круглом столе, организованном движением Захара Прилепина «За правду», на тему «Организация голосования граждан Российской Федерации, проживающих на территории ЛДНР» в пресс-центре ИА REGNUM.

«Ответ очень простой: не просто потому что мы все так или иначе душевно и по-человечески (болеем за Донбасс), но я считаю себя ответственным за историю с Донбассом. С самого начала я во всём этом участвовал, я приветствовал, я этому радовался, скрывать не стану. И все те последствия и те муки, которые понёс народ Донбасса и мои близкие, знакомые погибшие — тоже зона моей ответственности и часть моей судьбы. Конечно, мы обязаны эту историю так или иначе завершить, закончить», — заявил Прилепин.

«Мы не будем это оставлять ни при каких обстоятельствах. Есть у нас партия, нет у нас партия, на этой позиции, на другой — чем бы мы ни занимались, пока мы живём, мы будем заниматься проблемой Донбасса», — подчеркнул он.

При этом, по его словам, больших «политических очков» позиция по Донбассу не приносит.

«Дешёвую политическую славу на других темах гораздо проще словить. Здесь не об этом идёт речь», — указал Прилепин.