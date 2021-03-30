Ашхабад, , 14:49 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов избран членом Халк маслахаты милли генгеша (верхней палаты парламента). Об этом сообщает агентство «Туркмения сегодня».

Председатель центральной избирательной комиссии по проведению выборов и референдумов в Туркмении Гулмырад Мырадов заявил, что выборы в верхнюю палату признаны состоявшимися.

Выборы в верхнюю палату прошли впервые, так как в 2020 году состоялась конституционная реформа о разделении парламента.

Согласно ст. 73 новой редакции конституции Туркмении, президент республике не может стать членом милли генгеша (национальный совет или парламент).

Отметим, Гурбангулы Бердымухамедов также возглавляет правительство Туркмении.