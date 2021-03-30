Ростов-на-Дону, , 14:54 — REGNUM Жители Ростовской области, которых проинформировали об участии казаков войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» в параде Победы на Красной площади, возмутились высокой стоимостью подготовки к торжественному маршу. Пользователи социальных сетей посчитали, что 16 млн рублей, которые выделены для донцов, могли бы пойти на другие благие цели.

«Непонятно. Зачем столько денег? С ними ж бог! Вот пусть и спонсирует! Почему казаки будут маршировать и жить в Москве два месяца, в том числе на мои налоги, а я буду ездить по убитым дорогам и слушать новости о том, что бюджета не хватает на дошкольное образование моих детей, ремонт теплосетей и водоносных сооружений», — недоумевает участник паблика «Ростов главный».

Некоторые активные интернет-пользователи даже подсчитали стоимость подготовки к параду Победы одного казака.

«16 млн рублей на 120 казаков — это примерно по 133 тыс. рублей на каждого. Если брать средние зарплаты в [Ростовской области] области, например учителей младших классов или младшего медицинского персонала, то содержание одного казака обходится бюджету примерно в пять учителей или восемь медсестёр», — подсчитал один из участников обсуждений.

ИА REGNUM сообщало, что ранее стало известно о том, что к 9 мая 2021 года донских казаков оденут историческую форму и снабдят казачьими шашками.