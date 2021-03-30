Берлин, , 14:54 — REGNUM Государственные клиники Берлина Charité и Vivantes приостановили проведение вакцинации от COVID-19 препаратом британо-шведской компании AstraZeneca для женщин в возрасте до 55 лет. Об этом 30 марта сообщает издание Tagesspiegel со ссылкой на представительницу сети больниц.

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«Хотя в Charité не сталкивались с осложнениями после прививок AstraZeneca, в данном случае Charité хочет соблюсти меры предосторожности и дождаться окончательных оценок», — рассказали в университетской клинике.

При этом с начала года в клиниках Charité и Vivantes медицинский персонал и врачи ковидных отделений прошли вакцинацию препаратом американо-германского концерна Pfizer/Biontech. Также, несколько недель назад, была начата вакцинация препаратом AstraZeneca персонала других отделений и в настоящее время непонятно, будут ли ставить вторую дозу данной вакцины тем, кто уже получил первую.

Кроме того, 29 марта район Ойскирхен в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия приостановил вакцинацию препаратом Astrazeneca женщин в возрасте до 55 лет до окончания расследования двух случаев тромбозов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» одобрена для применения в Республике Мали.