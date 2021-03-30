Липецк, , 14:45 — REGNUM В Липецкой области 30 марта подтверждено 86 новых случаев заражения коронавирусом — на один меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона был выявлен 27 тыс. 521 положительный результат исследований.

За весь период наблюдения 24 тыс. 180 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 287 — за последние сутки. 526 человек скончались.