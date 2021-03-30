Уфа, , 14:49 — REGNUM Кировский районный суд Уфы избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве юриста. Об этом 30 марта сообщает ИА «Башинформ».

Сообщается, что подозреваемого арестовали в зале суда, он будет находится СИЗО до 18 мая текущего года.

Журналисты также передают слова подозреваемого, который сообщил, что плохо себя чувствует и плохо помнит события того трагического дня. Издание также передает сведения, которые журналистам сообщил адвокат подозреваемого. По их информации, фигурант уголовного дела будет лечиться в медицинском учреждении УФСИН, его ожидает судебная медицинская экспертиза, которая должна определить, был ли он вменяемым в день трагедии.

Напомним, по предварительным данным, днем 17 марта рядом с Арбитражным судом Башкирии между мужчинами произошел конфликт. Поводом послужило судебное разбирательство, в котором они были оппонентами. По версии следствия, 49-летний фигурант уголовного дела нанес травмы 33-летнему потерпевшему, которые оказались смертельными, и скрылся.

Следователи считают, что после содеянного фигурант уголовного дела пытался свести счеты с жизнью, но ему это не удалось. Он был доставлен в медицинское учреждение. По информации некоторых СМИ, убитый мужчина был юристом, у которого остались беременная супруга и двое маленьких детей.

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