Пенза, , 14:54 — REGNUM В Пензе в настоящее время зарегистрировано 4007 самозанятых граждан. Об этом 30 марта заявила и. о. начальника управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства администрации Пензы Татьяна Шутова.

С ее слов, стать самозанятым и получить средства на открытие своего дела возможно в рамках соцконтракта. В настоящее время в городе заключены 71 соцконтракт, из них 15 — на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности. В зависимости от положений бизнес-плана пензенцы получат грант для приобретения в период действия социального контракта основных средств, материально-производственные запасов, необходимых для открытия своего бизнеса.

ИА REGNUM напоминает, порядок предоставления льготных займов для самозанятых граждан будет упрощён, сообщил 29 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с зампредами.

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