Санкт-Петербург, 30 марта, 2021, 14:47 — ИА Регнум. Человек, упавший на пути на станции метро «Электросила» в Санкт-Петербурге, выжил. Движение по второй («синей») ветке Петербургского метрополитена восстановлено. Об этом 30 марта корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской подземки.

Дарья Драй ИА REGNUM Метро Петербурга

Напомним, в 14:10 мск на пути на станции «Электросила» по неизвестной причине упал человек, из-за чего было остановлено движение поездов на участке от станции «Невский проспект» до станции «Купчино». В 14:29 мск пассажир был извлечен из-под состава, а движение по Линии 2 возобновилось в полном объеме.

«Пассажир жив», — уточнили в Петербургском метрополитене.