Киев, , 14:46 — REGNUM Верховная рада Украины приняла постановление № 5312 об эскалации «российско-украинского» вооружённого конфликта. Об этом сообщил 30 марта парламентский телеканал «Рада».

Решение поддержали 308 депутатов.

В документе содержится призыв, адресованный иностранным государствам, осудить «агрессивную» политику России в отношении Украины, а также усилить антироссийские санкции.

Кроме того, РФ призвали «прекратить боевые действия» в Донбассе и вывести с территории Украины свою «армию», «наёмников» и «прочие вооружённые формирования», вернуть Украине полный контроль над её территорией.

Депутаты также поддержали усилия президента Украины Владимира Зеленского по активизации контактов в «нормандском формате».

Напомним, с 2014 года власти Украины пытаются снять с себя ответственность за гражданскую войну в Донбассе, обвиняя Россию в некой «агрессии». Никаких доказательств наличия российских войск в регионе украинская сторона не может предъявить уже более семи лет. Россия не является стороной данного конфликта, а лишь помогает Украине выполнить Минские соглашения, направленные на прекращение войны в Донбассе.

Напомним, ранее стало известно о подготовке переговоров лидеров России, Франции и Германии, посвященных ситуации в Донбассе, без участия Украины.

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