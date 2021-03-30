Батуми, Грузия, , 14:42 — REGNUM Жители Батуми вышли на акцию протеста, выступая против передачи городского пляжа частному предприятию. Об этом сообщает агентство «Новости-Грузия».

По данным журналистов, члены городского совета Батуми сегодня, 30 марта, начали рассматривать проект о передаче в аренду на 15 лет пляжа площадью 3380 км компании Batumi Tower, владеющей крупной гостиницей. Активисты в этот день собрались возле здания горсовета и потребовали пропустить их на заседание.

«Это преступление против наших детей. Я против передачи пляжей в частную собственность, — сказал журналистам участвующий в акции директор Батумского бульвара Ираклий Джинчарадзе. — Бульвар — это общественное место и должен быть доступен всем».

Сообщается, что в ходе противостояния протестующих и силовиков началась потасовка. Активисты не смогли пройти внутрь, но депутаты города отложили рассмотрение проекта об аренде пляжа.

Стоит отметить, что, согласно проекту, городской бюджет должен получать за аренду пляжа 76 615 лари (около $23 тыс.) в год. В Batumi Tower пообещали также обустроить пляж и сделать его доступным в том числе для общественного пользования.