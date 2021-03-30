Тюмень, , 14:39 — REGNUM В Тюмени в 2021 году появится сквер в честь Владислава Крапивина в районе улиц Кирова — Урицкого — Ленина — Семакова. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации областного центра.

Эскиз будущего сквера Пресс-служба горадминистрации Тюмени

Площадь будущего сквера составляет 0,32 га. Мэр Тюмени Руслан Кухарук отметил, что знаменитый российский писатель Владислав Крапивин внёс огромный вклад в развитие отечественной и мировой литературы.

Сквер имени Владислава Крапивина должен стать удобным и комфортным для всех тюменцев. Проектом предусмотрена установка декоративных арок, устройство пешеходных дорожек из гранитной плитки, скамеек, детских площадок и книгообменника. На территории сквера высадят ели, берёзы, черемуху, рябины, сирень, кизильник.